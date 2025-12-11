Президент Эстонии Карис заявил, что внезапно повзрослел в 67 лет

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что повзрослел и больше не будет слушать глупцов. Об этом сообщает портал ERR.

На личной странице в соцсетях 67-летний политик написал, что «внезапно повзрослел» и не может «терпеть определенные вещи» и тратить время на то, что «раздражает или причиняет боль»

«Я больше не могу терпеть чрезмерные требования, предъявляемые дураками. Желание угодить тем, кто меня не любит, ушло. И нет причин улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне», - указал Карис.

Советник политика по связям с общественностью Ханнес Гамбург подтвердил, что публикация была создана лично президентом. Кому адресовано послание, не уточняется.

Ранее Карис заявлял, что Эстония сделает «все возможное, чтобы поставить Россию на колени», напоминает РЕН ТВ.

