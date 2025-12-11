Новые технологии сделают доступ в интернет дороже, зато соединение станет быстрее, рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков в разговоре с НСН.



В России легализуют технологию фиксированного доступа в интернет на базе стандарта 5G. Она позволяет подключать к сети квартиры и офисы на скорости до 1 Гбит/с. В Минцифры считают, что технология 5G FWA пригодится там, где заводить отдельный кабель в каждый дом сложно и нерентабельно. Об этом сообщили «Известия». Кусков объяснил, что именно изменится.