Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
11 декабря 202509:57
Количество обращений на прямую линию с президентом Владимиром Путиным превысило 800 тысяч. Об этом сообщает телеканал «Россия 1» со ссылкой на статистику обрабатывающей запросы нейросети «ГигаЧат».
«Всего обращений 832338», - указано в сообщении.
Отмечается, что чаще с вопросами обращаются женщины 66%, а наиболее активная возрастная группа - россияне старше 56 лет.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень 19 декабря. Прямая линия главы государства будет объединена с большой пресс-конференцией, пишет 360.ru.
