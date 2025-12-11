Под Воронежем при атаке ВСУ повреждены промышленное здание и ЛЭП

Над Воронежем и четырьмя районами области ликвидировали семь беспилотников и одну скоростную воздушную цель, зафиксированы повреждения. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.

Так, в Воронеже обломки повредили линию электропередач, в левобережной части города произошли временные локальные отключения электричества и частичное нарушение теплоснабжения.

«Также пострадали административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов, в одном поврежден лифт... На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения», - написал губернатор в Telegram-канале.

В еще одном районе обломки БПЛА повредили ЛЭП. Также из-за атаки были выбиты стекла в домовладении, повреждены гараж и пристройка.

Пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 декабря в Воронежской области ликвидировали четыре дрона ВСУ, пишет 360.ru.

