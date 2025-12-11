Под Воронежем при атаке ВСУ повреждены промышленное здание и ЛЭП
Над Воронежем и четырьмя районами области ликвидировали семь беспилотников и одну скоростную воздушную цель, зафиксированы повреждения. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.
Так, в Воронеже обломки повредили линию электропередач, в левобережной части города произошли временные локальные отключения электричества и частичное нарушение теплоснабжения.
«Также пострадали административное здание и остекление нескольких многоквартирных домов, в одном поврежден лифт... На юге региона повреждено одно здание промышленного назначения», - написал губернатор в Telegram-канале.
В еще одном районе обломки БПЛА повредили ЛЭП. Также из-за атаки были выбиты стекла в домовладении, повреждены гараж и пристройка.
Пострадавших нет.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 11 декабря в Воронежской области ликвидировали четыре дрона ВСУ, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- IT-специалисты пообещали россиянам 5G-интернет со скоростью 1 Гбит/c
- СМИ: В Польше задержали российского ученого
- Автомобилисты обрадовались желанию пустить их за руль вездеходов
- Пашинян: Выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью
- В Госдуме отвергли страшилки о пенсиях ниже прожиточного минимума
- Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч
- Под Воронежем при атаке ВСУ повреждены промышленное здание и ЛЭП
- Карлсон: Россия была бы лучшим союзником США
- Умер один из создателей ядерного щита России физик Радий Илькаев
- Над регионами России уничтожили 287 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru