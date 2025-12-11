В Госдуме отвергли страшилки о пенсиях ниже прожиточного минимума
К любым пенсиям всегда происходит доплата до прожиточного минимума в регионе, сказал в эфире НСН Ярослав Нилов, призвав россиян не ориентироваться на громкие заголовки.
Заявления о том, что россиянам якобы грозят пенсии ниже прожиточного минимума, дезориентируют людей и повышают социальную напряженность, сказал в интервью НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Финансист и экономист Юлия Кузнецова ранее заявила, что россиянам не следует рассчитывать на пенсию и заранее готовить финансовую подушку безопасности. Согласно ее расчетам, при допустимом минимуме пенсионных балов (30 ИПК) пенсия составит менее 14 тысячи рублей, что не дотягивает даже до прожиточного минимума. Нилов объяснил, как на самом деле начисляют пенсии.
«Во-первых, нужно прекратить вносить сумбур и провоцировать граждан, которые ориентируются на громкие заголовки, не погружаясь глубоко в мысли автора и не оценивая их критически, но при этом градус социальной напряженности вырастает. Заявления, что у нас пенсия не дотягивает до прожиточного минимума – это вольные измышления, которые дезориентируют людей, так как у нас пенсионное законодательство содержит норму, в соответствии с которой любому неработающему пенсионеру в России, какая бы у него ни была маленькая страховая или социальная пенсия, обеспечивается ежемесячный прожиточный минимум через доплату из бюджета. Если есть инвалидность, выплачивается как пенсия, так еще и дополнительное обеспечение - либо в натуральной форме, либо дополнительная выплата. Есть социальная пенсия, она будет выплачиваться любому, кто даже ни дня не работал. Страховая пенсия зависит от того, какое количество страховых баллов заработано – здесь учитывается размер зарплаты и продолжительность официального трудоустройства. В любом случае, при достижении пенсионного возраста происходит при необходимости доплата к пенсии до прожиточного минимума в регионе», - разъяснил депутат.
Вместе с тем Нилов согласился, что в системе пенсионных коэффициентов есть изъяны.
«У работающих пенсионеров 1 августа происходит перерасчет пенсии. По общему правилу любой работающий гражданин может заработать 10 баллов максимум. При этом у работающих пенсионеров, сколько бы баллов они не заработали, используется для пересчета пенсии максимум три. Это несправедливо. Есть работающие пенсионеры, которые работали в сельской местности, занимались сельским хозяйством. Произошла муниципальная реформа, статус территории изменился, а они уже не могут получать повышенную фиксированную выплату к пенсии. Это тоже несправедливо, надо устранять. Эти вопросы мы постоянно обсуждаем, есть законопроекты на эту тему», - заключил собеседник НСН.
В Госдуме ранее сообщили, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению в России будут проиндексированы на 6,8%, напоминает «Радиоточка НСН».
