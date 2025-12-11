В Госдуме отвергли страшилки о пенсиях ниже прожиточного минимума

Заявления о том, что россиянам якобы грозят пенсии ниже прожиточного минимума, дезориентируют людей и повышают социальную напряженность, сказал в интервью НСН глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Финансист и экономист Юлия Кузнецова ранее заявила, что россиянам не следует рассчитывать на пенсию и заранее готовить финансовую подушку безопасности. Согласно ее расчетам, при допустимом минимуме пенсионных балов (30 ИПК) пенсия составит менее 14 тысячи рублей, что не дотягивает даже до прожиточного минимума. Нилов объяснил, как на самом деле начисляют пенсии.