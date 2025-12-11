Автомобилисты обрадовались желанию пустить их за руль вездеходов

Леонид Ольшанский заявил НСН, что багги, вездеходы и болотоходы, вопреки расхожему мнению, будут востребованы не только в дальних снежных регионах.

Разрешение людям с правами управлять вездеходами и багги будет полезно по всей стране, даже в Подмосковье, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке. Об этом НСН рассказал вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Водителям с правами категории B, С и D могут разрешить управлять тяжелыми вездеходами, болотоходами и багги. Ограничения предложил снять сенатор Андрей Кутепов в законопроекте, который уже поддержало правительство. Согласно законопроекту, отдельные удостоверения тракториста-машиниста будут не нужны. Сенатор отметил, что в РФ сейчас активно развивается внутренний туризм, в связи с чем популярность набирают поездки на внедорожной технике. Ольшанский оценил инициативу.

«Это хорошая идея, людям не нужно создавать препятствия, а вездеходов и болотоходов у нас мало. Если человек умеет водить, естественно, он справится. Кроме того, они не только в той территории России, где именно болота, снега – это Дальний Восток, Сибирь. У нас это везде. У нас в Подмосковье люди едут на охоту, им нужен болотоход. Это нужно везде, особенно в Архангельской области, например. Мы не можем говорить, что в одной области это будет, в другой - не будет. Мы для всей страны это делаем», - рассказал он.

ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ВодителиТранспорт

