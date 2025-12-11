«Это хорошая идея, людям не нужно создавать препятствия, а вездеходов и болотоходов у нас мало. Если человек умеет водить, естественно, он справится. Кроме того, они не только в той территории России, где именно болота, снега – это Дальний Восток, Сибирь. У нас это везде. У нас в Подмосковье люди едут на охоту, им нужен болотоход. Это нужно везде, особенно в Архангельской области, например. Мы не можем говорить, что в одной области это будет, в другой - не будет. Мы для всей страны это делаем», - рассказал он.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что электроснегокаты, популярные в отдельных регионах, пока точно не станут аналогом электросамокатов зимой в крупных городах, это больше развлечение и локальное средство передвижения.

