СМИ: В Польше задержали российского ученого

Известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа Александра Б. задержали в Польше. Об этом сообщило радио RMF FM.

Россиянин был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности.

«Его преследовали украинцы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», - указала радиостанция.

Киев обвиняет ученого в уничтожении объектов культурного наследия и будет требовать его экстрадиции. По данным украинской стороны, задержанный якобы нанес ущерб в 200 млн гривен (около 4,7 млн долларов).

После задержания ученого допросили в Окружной прокуратуре Варшавы, он отказался от объяснений. Мужчину арестовали на 40 дней.

