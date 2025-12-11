СМИ: В Польше задержали российского ученого
Известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа Александра Б. задержали в Польше. Об этом сообщило радио RMF FM.
Россиянин был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности.
«Его преследовали украинцы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», - указала радиостанция.
Киев обвиняет ученого в уничтожении объектов культурного наследия и будет требовать его экстрадиции. По данным украинской стороны, задержанный якобы нанес ущерб в 200 млн гривен (около 4,7 млн долларов).
После задержания ученого допросили в Окружной прокуратуре Варшавы, он отказался от объяснений. Мужчину арестовали на 40 дней.
Ранее в Таиланде задержали 35-летнего российского бизнесмена, которого заподозрили в масштабной торговле наркотиками, пишет 360.ru.
