Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия РФ «путем в никуда»
Россия согласна с обеспечением гарантий безопасности Украины с участием Китая, США, Великобритании и Франции на равной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом он отметил, что Москва неприемлет решение вопросов коллективной безопасности без её участия.
«Я уверен, что на Западе, прежде всего в США, прекрасно понимают, что всерьёз обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда», - сказал министр.
Он добавил, что Россия не завышает свои интересы в рамках урегулирования на Украине, но имеющиеся будет отстаивать твердо.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
