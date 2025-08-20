Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия РФ «путем в никуда»

При этом он отметил, что Москва неприемлет решение вопросов коллективной безопасности без её участия.

«Я уверен, что на Западе, прежде всего в США, прекрасно понимают, что всерьёз обсуждать вопросы обеспечения безопасности без РФ - это утопия, это путь в никуда», - сказал министр.

Он добавил, что Россия не завышает свои интересы в рамках урегулирования на Украине, но имеющиеся будет отстаивать твердо.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что согласие на отправку войск на территорию Украины дали 10 европейских стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

