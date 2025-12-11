Пашинян: Выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью
Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не является самоцелью для Армении. Об этом рассказал журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.
«С одной стороны выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью, но с другой стороны членство Армении в ЕС - самоцель», - заявил политик.
Пашинян подчеркнул, что одновременное членство в ЕС и в ЕАЭС невозможно, и «есть какая-то точка, когда нужно будет принять решение». Однако сейчас Ереван не находится на этой точке, необходимости в выходе из ЕАЭС нет.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения пойдет по пути укрепления отношений с Россией, пишет 360.ru.
