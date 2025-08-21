Зеленский отверг требования о защите русского языка
21 августа 202513:51
У Украины есть один государственный язык — украинский. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
На встрече с журналистами. он указал, что требования Москвы о русском языке лишь усложняют переговоры.
«Я считаю, что российские требования cугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс», — сказал Зеленский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского и других национальных меньшинств в стране, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вопрос чести»: В Госдуме усомнились в необходимости закона о релокантах
- Эстония запретила импорт изобутана из России и Белоруссии
- Никакой «Жизни по вызову!»: Вадим Самойлов призвал убрать насилие с телеэкранов
- Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России
- Зеленский отверг требования о защите русского языка
- «Хоть с Марса»: Эксперт призвал не ограничивать в правах вернувшихся релокантов
- СМИ: Италия предложила Украине вариант «НАТО-лайт»
- «Терпение на исходе!»: Китайских автопроизводителей попросили разобраться с дилерами
- Собянин: В столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве
- Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru