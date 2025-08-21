Зеленский отверг требования о защите русского языка

На встрече с журналистами. он указал, что требования Москвы о русском языке лишь усложняют переговоры.

«Я считаю, что российские требования cугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс», — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского и других национальных меньшинств в стране, сообщает RT.