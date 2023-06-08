«Спусковой крючок»: Война России и НАТО может начаться после саммита в Вильнюсе

По словам Расмуссена, если Украина «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать коалицию желающих для отправки войск на помощь Киеву. Он отметил, что Польша, в частности, очень заинтересована в оказании конкретной помощи Украине.

Так, Расмуссен сказал об этом на фоне приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Еще в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы членства Украины в альянсе и гарантий безопасности для Киева будут в числе приоритетов повестки дня. Он также пообещал, что каждый день до саммита в Вильнюсе наращивание военной помощи Украине будет оставаться для НАТО главной темой.

Таким образом, НАТО в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора дает полноценные гарантии безопасности только своим полноправным членам. Согласно этой статье, коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех членов.

В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что на саммите в Вильнюсе НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь, но не членство в альянсе. При этом в публикации говорится, что в военно-политическом блоке намерены показать, что в будущем у Киева будет возможность присоединиться к альянсу.