«Спусковой крючок»: Война России и НАТО может начаться после саммита в Вильнюсе
На предстоящем саммите НАТО в июле будут рассматривать вопрос гарантий безопасности Украине. Если Киеву не дадут гарантий, отмечают американские политики и военные, то Польша и страны Балтии захотят ввести свои войска для помощи ВСУ.
Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью Guardian.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — сказал он.
По словам Расмуссена, если Украина «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать коалицию желающих для отправки войск на помощь Киеву. Он отметил, что Польша, в частности, очень заинтересована в оказании конкретной помощи Украине.
Так, Расмуссен сказал об этом на фоне приближающегося саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Еще в апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы членства Украины в альянсе и гарантий безопасности для Киева будут в числе приоритетов повестки дня. Он также пообещал, что каждый день до саммита в Вильнюсе наращивание военной помощи Украине будет оставаться для НАТО главной темой.
Таким образом, НАТО в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора дает полноценные гарантии безопасности только своим полноправным членам. Согласно этой статье, коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех членов.
В мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что на саммите в Вильнюсе НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь, но не членство в альянсе. При этом в публикации говорится, что в военно-политическом блоке намерены показать, что в будущем у Киева будет возможность присоединиться к альянсу.
Также издание отмечало, что выступить гарантами для Киева якобы готовы США вместе с Францией, Германией и Великобританией. Указывалось, что на предстоящем саммите НАТО планируется создать новый орган – совет Украина — НАТО, который должен стать для Киева «пропуском» к будущему членству. По данным WSJ, Украина получит право созывать совет и просить о помощи, которая будет предоставляться странами-участницами альянса.
Между тем Украина не устает заявлять, что стране необходимо стать членом альянса. Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал сделать страну 33-м членом НАТО следом за Финляндией и Швецией. А уже 3 июня Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит конкретный сигнал о перспективах членства.
«Некоторые страны НАТО так боятся Россию, что не готовы видеть Украину в блоке. Если нас не видят и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите», – сказал Зеленский в интервью Wall Street Journal.
Тем временем о возможности прямого конфликта России и НАТО регулярно говорят эксперты и военные. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков 1 июня заявлял, что прямой военный конфликт НАТО с Россией может начаться в случае полного разгрома украинских войск. Он также отмечал заинтересованность Польши первой прийти на помощь Киеву в таком случае.
«Как такового спускового крючка - отдельно взятого события, которое послужило бы поводом для начала войны России с НАТО - скорее всего, не будет. Вероятно, сползание в прямой конфликт будет постепенным и связанным, прежде всего, с окончательным поражением Украины», - сказал Сивков в интервью РИА Новости.
В Белом доме продолжают уверять, что не хотят эскалации украинского конфликта, но в то же время анонсируют новые пакеты военной помощи Киеву. При этом НАТО располагает секретным планом на случай, если произойдет военное столкновение с Россией, сообщает Responsible Statecraft. Отмечается, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе представят «тысячи страниц» документа. Так, в них впервые со времен холодной войны в деталях описан сценарий прямого столкновения с Россией.
Ранее, 7 июня, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не стоит недооценивать противника. По его словам, западный мир готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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