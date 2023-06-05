По его словам, Украина никогда не будет членом НАТО. Риттер отметил, что Зеленский живет в вымышленном мире, при этом не понимая реального отношения стран Запада к нему.

Ранее, 3 июня, Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal выразил мнение, что ряд стран Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок. По его словам, Украине нет смысла присутствовать на июльском саммите альянса в Вильнюсе, если там ей не дадут «какой-либо сигнал», сообщает RT.

Как отмечал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в YouTube-канале, Владимир Зеленский готов бросить на убой тысячи солдат. По его словам, украинские военные стали раздумываться об устранении президента.

