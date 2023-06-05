Бывший разведчик ВС США заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО
Надежды украинского президента Владимира Зеленского на то, что страну примут в Североатлантический альянс, иллюзорны, потому что Запад в тайне ненавидит президента и не уважает его. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
По его словам, Украина никогда не будет членом НАТО. Риттер отметил, что Зеленский живет в вымышленном мире, при этом не понимая реального отношения стран Запада к нему.
Ранее, 3 июня, Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal выразил мнение, что ряд стран Североатлантического альянса так боятся Россию, что не хотят принимать Украину в блок. По его словам, Украине нет смысла присутствовать на июльском саммите альянса в Вильнюсе, если там ей не дадут «какой-либо сигнал», сообщает RT.
Как отмечал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в YouTube-канале, Владимир Зеленский готов бросить на убой тысячи солдат. По его словам, украинские военные стали раздумываться об устранении президента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru