Песков сравнил НАТО с музыкальным оркестром
2 июня 202315:02
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел параллели между музыкальным оркестром и НАТО, где Вашингтон заказывает музыку, а Европа является послушным инструментом. Слова пресс-секретаря главы российского государства приводит РИА Новости.
«К сожалению, в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон. Европа, европейские государства, к сожалению, являются послушными инструментами в этом оркестре», - сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, для таких стран это необходимо в первую очередь для того, чтобы Москва их не атаковала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru