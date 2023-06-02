Песков сравнил НАТО с музыкальным оркестром

Представитель Кремля Дмитрий Песков провел параллели между музыкальным оркестром и НАТО, где Вашингтон заказывает музыку, а Европа является послушным инструментом. Слова пресс-секретаря главы российского государства приводит РИА Новости.

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«К сожалению, в НАТО все-таки музыку и заказывает, и оплачивает Вашингтон. Европа, европейские государства, к сожалению, являются послушными инструментами в этом оркестре», - сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его мнению, для таких стран это необходимо в первую очередь для того, чтобы Москва их не атаковала.

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ФОТО: РИА Новости
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