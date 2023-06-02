В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО

Собянин: Малый и средний бизнес выкупил у Москвы уже более 8 тыс. арендуемых помещений Мэр Москвы и глава «РЖД» подвели итоги реконструкции участка «Площадь трех вокзалов» - «Курская» будущего МЦД-4 Подмосковные электрички полностью готовы к летнему сезону В перинатальном центре больницы имени Ворохобова за год родились почти 6 тысяч детей У стен Кремля открылся девятый книжный фестиваль «Красная площадь»