В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО
Стремление президента Украины Владимира Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров», - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз. Он считает, что такие страны должны стать полноценными членами альянсов, если «не хотят, чтобы их атаковала Россия». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Верить нельзя никому»: Медведев оценил отрицание Apple сотрудничества с разведкой США
- Фильм Нолана об одном из создателей атомной бомбы получил возрастной рейтинг «R»
- Песков: Москва не видит пока предпосылок для диалога с США по стратегической безопасности
- Лавров проводит встречу с главой МИД Бразилии
- Эксперт назвал продукты, которые подорожают летом
- Индия стремится к участию РФ в саммите G20 в сентябре
- СМИ: Передача Байденом самолетов F-16 Турции подорвет единство НАТО
- Песков: отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне
- Песков сравнил НАТО с музыкальным оркестром
- Минобороны РФ сообщило о наступлении «Ахмата» на марьинском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru