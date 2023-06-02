В Кремле прокомментировали призыв Зеленского принять Украину в НАТО

Стремление президента Украины Владимира Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Мы с сожалением констатируем, что подобные заявления говорят о неготовности, нежелании, неспособности киевского режима решать существующие проблемы за столом переговоров», - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский призвал граничащие с Россией страны вступить в НАТО и Евросоюз. Он считает, что такие страны должны стать полноценными членами альянсов, если «не хотят, чтобы их атаковала Россия». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий Песков

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