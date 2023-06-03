Зеленский: Украине нечего делать на саммите НАТО без гарантий вступления

По мнению президента Украины Владимира Зелинского, Киеву нечего делать на саммите НАТО в Вильнюсе без сигнала о перспективах членства в альянсе. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Wall Street Journal.

Зеленский признал неспособность Украины стать членом НАТО до завершения спецоперации

Он считает, что членству Украины в блоке противостоят «некоторые страны НАТО» из-за страха перед Россией.

«Если нас не видят (в НАТО – прим. НСН) и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите», – цитирует Зеленского Газета.ru.

Также президент Украины отметил, что не знает, получит ли сигнал, на который рассчитывает.

По словам Зелинского, он осознает, что Украина не может вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта.

«Но скажите, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите: «Украина будет в НАТО после этой войны?» – напомнил украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что стремление Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:СаммитНАТОУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры