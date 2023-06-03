Зеленский: Украине нечего делать на саммите НАТО без гарантий вступления
По мнению президента Украины Владимира Зелинского, Киеву нечего делать на саммите НАТО в Вильнюсе без сигнала о перспективах членства в альянсе. Об этом глава государства заявил в интервью изданию Wall Street Journal.
Он считает, что членству Украины в блоке противостоят «некоторые страны НАТО» из-за страха перед Россией.
«Если нас не видят (в НАТО – прим. НСН) и не дадут какой-то сигнал в Вильнюсе, я считаю, что Украине нечего делать на этом саммите», – цитирует Зеленского Газета.ru.
Также президент Украины отметил, что не знает, получит ли сигнал, на который рассчитывает.
По словам Зелинского, он осознает, что Украина не может вступить в НАТО до окончания вооруженного конфликта.
«Но скажите, сколько жизней стоит одна фраза на вильнюсском саммите: «Украина будет в НАТО после этой войны?» – напомнил украинский лидер.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что стремление Зеленского впустить Украину в НАТО говорит о неготовности киевских властей к переговорам с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин уладил конфликт с Кадыровым по телефону
- Зеленский: Украине нечего делать на саммите НАТО без гарантий вступления
- 20 лет спустя. В Россию из Парагвая экстрадируют бандита
- Военкоры опубликовали фото танков Leopard якобы возле российской границы
- Полиция назвала причину массового ДТП в Санкт-Петербурге
- Путин отказался от торжественного приема по случаю Дня России в этом году
- Медведев снова расстроил уехавших из России
- Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП в Санкт-Петербурге
- Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до шести
- «Враг России». Берлин все больше отдаляется от Москвы из-за Шольца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru