Guardian: экс-генсек НАТО считает возможным отправку войск альянса на Украину
Войска Североатлантического альянса могут принять непосредственное участие в конфликте вокруг Украины, сообщает Guardian со ссылкой на заявление бывшего руководителя альянса Андерса Фог Расмуссена.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину», — сообщил он. Это произойдет в случае, если страны, входящие в НАТО не предоставят Украине реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно вооружений для начала контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сумах прогремели несколько взрывов
- Guardian: экс-генсек НАТО считает возможным отправку войск альянса на Украину
- Принц Гарри заявил, что его телефон могли прослушивать годами
- Рогов сообщил, что украинская танковая группа пошла в наступление
- СМИ: невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 триллиона рублей в год
- Посол Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации вокруг Каховской ГЭС
- СМИ: Fox News уведомил Карлсона о нарушении контракта из-за шоу
- Вышел трейлер четвертых «Неудержимых» со Сталлоне
- Диана Арбенина представила новый трек
- В США заявили, что не станут пытаться ускорять процесс принятия Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru