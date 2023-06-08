Guardian: экс-генсек НАТО считает возможным отправку войск альянса на Украину

Войска Североатлантического альянса могут принять непосредственное участие в конфликте вокруг Украины, сообщает Guardian со ссылкой на заявление бывшего руководителя альянса Андерса Фог Расмуссена.

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«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину», — сообщил он. Это произойдет в случае, если страны, входящие в НАТО не предоставят Украине реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно вооружений для начала контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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