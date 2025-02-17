Споры об оружии и Киев «за дверью»: Как начнутся переговоры по Украине в Эр-Рияде
Пока весь мир предвкушает первые в 2025 году консультации по Украине в Эр-Рияде 18 февраля, Европа спорит из-за поставок оружия Киеву, а Дональд Трамп уверенно готовится к скорой встрече с Владимиром Путиным.
Российско-американская встреча по Украине в Саудовской Аравии должна состояться во вторник, 18 февраля, сообщил портал Axios, ссылаясь на информированные источники.
Уточняется, что сторону США будет представлять госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
При этом по данным портала, в состав делегации от РФ, скорее всего, войдет министр иностранных дел Сергей Лавров, однако полный состав еще не известен.
РАЗГОВОРЫ БЕЗ УКРАИНЫ
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что встреча лидеров США и России в Саудовской Аравии может состояться в ближайшее время, но ее следовало организовать еще до кризиса на Украине или сразу после его начала. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами во Флориде.
По словам Трампа, необходимость в этой встрече назрела уже три-четыре года назад, когда ситуация только начинала обостряться.
«Это нужно было сделать три-четыре года назад, до того, как все это (украинский конфликт - прим. НСН) началось. Это нужно было сделать сразу после того, как оно началось, а не сейчас, спустя три года», - резюмировал он.
Однако предстоящие консультации по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия Украины, сообщил The Washington Post. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют присутствовать на предстоящих между США и Россией консультациях.
При этом сам Зеленский подтвердил, что Трамп не пригласил его в Саудовскую Аравию.
«Он (Дональд Трамп – прим. НСН) не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - прим. НСН), но наши команды должны проработать дату. Мы об этом говорили, он дал мне свой прямой номер», - отметил Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Лидер Украины уточнил, что встреча с Трампом точно состоится, однако пока неизвестно, когда и где.
«Нет даты, но мы говорили об этом, что у нас будет встреча, что наши команды будут работать... Сначала нужно встретиться с президентом США, а затем с русскими», - сказал Зеленский.
При этом как сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников, переговорная тактика США в отношении Украины будет строиться особенным образом. Так, США намерены сначала провести отдельные двусторонние встречи с Россией, а затем - с Украиной.
«Два американских чиновника... сказали, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, после чего совместные переговоры», — уточняет телеканал.
Однако кандидат в канцлеры от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между РФ и США без участия самой Украины и Европы.
Так, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Мерц заявил, что Украина должна сидеть за столом переговоров «в качестве ключевой стороны», а Европа будет выступать в качестве поддержки.
«И как только они начнут переговоры, они (Украина – прим. НСН) должны сидеть за столом в качестве ключевой стороны, а мы, как европейцы, должны их сильно поддерживать. И совершенно неприемлемо, что Россия и США ведут переговоры без Украины и без европейцев за столом», - заявил он.
ПРОДОЛЖАТ ВООРУЖАТЬ
Тем временем Трамп заявил, что не собирается препятствовать европейским союзникам закупать американское оружие для Украины. Об этом сообщили РИА Новости.
Он уточнил, что даст на это свое разрешение, отметив при этом, что не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО.
«Да, я разрешу» — кратко отреагировал он.
Американский президент также заявил, что это решение может помочь вернуть миллиарды долларов, потраченные на военные действия, и побудить Европу взять на себя большую ответственность за конфликт.
Так, на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет на заседании контактной группы стран Запада в Брюсселе, координирующей поставки оружия Украине, сообщил, что «львиную долю» военной помощи Киеву в будущем должен предоставлять не Вашингтон, а Европа.
«Обеспечение безопасности Европы должно быть императивом для европейских членов НАТО, и в рамках этого Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем», - отметил он.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Telegraph заявил, что Великобритания при необходимости готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны.
«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года….готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости», - пояснил он.
Стармер считает, что такой шаг в том числе обеспечит и безопасность самой Британии.
«МЫ НЕ НЕЙТРАЛЬНЫ»
При этом нашлись и противники продолжения накачки Украины вооружением. Так, кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что помешает главе партии ХДС Мерцу осуществить поставки крылатых ракет Taurus Украине.
Это произошло во время дебатов между двумя кандидатами, которые проходили в эфире немецкого канала NTV. Вайдель отметила, что Германия упустила свой шанс в будущем принять участие в международных миротворческих силах на Украине. Она объяснила это тем, что Москва не воспринимает Берлин нейтральным.
Мерц был возмущен подобными словами и парировал Вайдель, что Германия «не нейтральна», а четко занимает сторону Украины.
«Нет, госпожа Вайдель, мы не нейтральны. Мы не стоим в стороне. Мы на стороне Украины… И ваши слова, которые вы только что произнесли, для меня являются подтверждением того, что я сделаю все, чтобы помешать вам когда-либо взять политическую ответственность в свои руки в этой стране», - ответил ей Мерц.
В ответ Вайдель уверенно заявила, что помешает планам Мерца осуществить поставки Taurus на Украину.
«Мы помешаем вам осуществить поставки Taurus и превратить (Германию – прим. НСН) в участницу войны - то, чего вы требуете», - сказала она.
Ранее Мерц говорил о готовности в случае своего избрания выдвинуть России «ультиматум» о прекращении ударов по инфраструктуре Украины в течение суток, или в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
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