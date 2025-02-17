Споры об оружии и Киев «за дверью»: Как начнутся переговоры по Украине в Эр-Рияде

РАЗГОВОРЫ БЕЗ УКРАИНЫ

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что встреча лидеров США и России в Саудовской Аравии может состояться в ближайшее время, но ее следовало организовать еще до кризиса на Украине или сразу после его начала. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами во Флориде.

По словам Трампа, необходимость в этой встрече назрела уже три-четыре года назад, когда ситуация только начинала обостряться.

«Это нужно было сделать три-четыре года назад, до того, как все это (украинский конфликт - прим. НСН) началось. Это нужно было сделать сразу после того, как оно началось, а не сейчас, спустя три года», - резюмировал он.

Однако предстоящие консультации по урегулированию конфликта на Украине пройдут без участия Украины, сообщил The Washington Post. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не планируют присутствовать на предстоящих между США и Россией консультациях.

При этом сам Зеленский подтвердил, что Трамп не пригласил его в Саудовскую Аравию.