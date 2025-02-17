Как заявили британские военные источники издания, Вооруженные силы Украины обвиняют в растрате дорогого вооружения и оборудования. Инструкторы Запада не смогли научить военных тактике ведения общевойскового боя Альянса из-за ограничений во времени. Украинские военные не желают переходить на доктрину НАТО, говоря о ее непригодности для реальных условий конфликта.

Споры дошли до того, что британским инструкторам приходилось доставать оружие, чтобы избежать насилия со стороны недовольных представителей украинской армии.

Ранее премьер Британии призвал увеличить помощь Киеву для стабилизации фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

