Трамп: Москва хочет быстро разрешить украинский кризис

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что видит со стороны президента России Владимира Путина желание быстро разрешить конфликт вокруг Украины.

Трамп: Зеленский примет участие в переговорах Вашингтона и Москвы

По его словам, аналогичное желание есть и у украинского лидера Владимира Зеленского. Президент США назвал Россию сильной, отметив, что страна «победила Гитлера, победила Наполеона».

По словам Трампа, встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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