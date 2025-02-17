Трамп: Москва хочет быстро разрешить украинский кризис

По его словам, аналогичное желание есть и у украинского лидера Владимира Зеленского. Президент США назвал Россию сильной, отметив, что страна «победила Гитлера, победила Наполеона».

По словам Трампа, встреча с Путиным может пройти очень скоро в Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

