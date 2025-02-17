СМИ: США не гарантировали Украине участие в переговорах с Россией

Вашингтон предложил Киеву сделку по полезным ископаемым, но не гарантировали, что Украине позволят участвовать в переговорах между США и Россией о прекращении конфликта, сообщает Bloomberg.

СМИ: США старались заверить Украину, что ее пригласят к участию в переговорах

Другие подробности не приводятся.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Трампа пройдут до конца февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры