Зеленский исключил признание Украиной утраченных территорий
Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что никогда не согласится на признание утраченных территорий. Об этом он рассказал в интервью NBC News.
«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — заявил Зеленский.
По его словам, если должен состояться диалог, то он должен быть исключительно с участием украинской стороны.
Зеленский добавил, что в случае вступления Украины в НАТО, страна будет возвращать потерянные территории дипломатическим путем. Также Зеленский указал, что переговоры должны пройти в скором времени, ведь затягивание конфликта может привести к его эскалации.
Вместе с тем, по его мнению, Украина все еще может одержать победу в конфликте военным путем, но это грозит большими потерями и займет много времени.
Россия считает Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области принадлежащими РФ. Эти территории вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в марте 2014 года и 23-27 сентября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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