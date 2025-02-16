«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда», — заявил Зеленский.

По его словам, если должен состояться диалог, то он должен быть исключительно с участием украинской стороны.

Зеленский добавил, что в случае вступления Украины в НАТО, страна будет возвращать потерянные территории дипломатическим путем. Также Зеленский указал, что переговоры должны пройти в скором времени, ведь затягивание конфликта может привести к его эскалации.

Вместе с тем, по его мнению, Украина все еще может одержать победу в конфликте военным путем, но это грозит большими потерями и займет много времени.

Россия считает Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области принадлежащими РФ. Эти территории вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в марте 2014 года и 23-27 сентября 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

