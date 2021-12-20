МИД РФ напомнил США о «большом должке» перед Россией

Вашингтон должен начать воспринимать Москву как равноправного партнера, тогда диалог стран получится наладить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Рябков отметил, что «самый большой должок за США — научиться воспринимать Россию как партнера». Политик подчеркнул, что в основе диалога государств должен лежать баланс интересов, а не односторонние схемы или ультиматумы.