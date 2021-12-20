МИД РФ напомнил США о «большом должке» перед Россией

Вашингтон должен начать воспринимать Москву как равноправного партнера, тогда диалог стран получится наладить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

Рябков отметил, что «самый большой должок за США — научиться воспринимать Россию как партнера». Политик подчеркнул, что в основе диалога государств должен лежать баланс интересов, а не односторонние схемы или ультиматумы.

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По словам Рябкова, Москва уже сделала предложение Вашингтон и ждёт его решения. «Все предложения у них на столе. Все предложено американцам. Вопрос политического выбора», — заявил замминистра иностранных дел.

Ранее МИД опубликовал проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Один из пунктов документа обязывает НАТО прекратить расширение на восток и отказаться от любой военной деятельности в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД России
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