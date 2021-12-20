Песков: Размещение вооружений у границ РФ потребует мер для балансировки

Размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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По его словам, в принятии соответствующих мер к ситуации возможны «самые разные варианты».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссия
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