«Союзники сопротивляются»: НАТО отказался от фонда для Украины на €100 млрд
Вместо этого генсек альянса Столтенберг призвал сохранить уже существующую помощь Киеву.
Делая вид, что открыто не помогают Украине в противостоянии России, страны-члены НАТО продолжают выдвигать новые предложения в рамках не только военной, но и финансовой поддержки Киева. Однако в свои ряды альянс не спешит принимать Украину.
ОБОЙДУТСЯ БЕЗ ФОНДА
Ранее издание Bloomberg сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Киеву на сумму €100 млрд. Он подчеркнул, что это связано с возникшим сопротивлением со стороны членов альянса. Вместо этого генсек попросил участников НАТО сохранить свои текущие взносы.
Изначально, согласно инициативе, предполагалось, что партнеры будут направлять Киеву в год не менее €40 млрд, а вклад каждого государства будет зависеть от его ВВП. Говорилось, что министры обороны стран-членов НАТО могут одобрить вопрос создания фонда уже на следующей неделе в Брюсселе. Представители альянса хотели сделать это для того, чтобы показать большую прозрачность в отношении того, что НАТО дает Украине, одновременно мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют свои обязательства.
Предлагалось, что в рамках этого фонда на Вашингтон будет приходиться примерно половина помощи Украине, а остальная часть ляжет на 31 участника НАТО. И, несмотря на то, что по новому плану не потребовались бы допсредства, руководство альянса все равно понадеялось, что фонд обеспечит Киеву большую уверенность в поддержке на ближайшие годы.
Союзников также потряс тот факт, что конгресс США ждал одобрения нового пакета помощи Киеву несколько месяцев. Их беспокоит и то, что возможное переизбрание американского экс-президента Дональда Трампа в ноябре 2024 года негативно отразится на финансировании Украины.
К тому же в НАТО предложили взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины, координирующей поставки оружия Киеву примерно 50 странами. По мнению членов альянса, под руководством верховного главнокомандующего НАТО такой шаг мог бы защитить структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.
Однако теперь союзники все же поставили под сомнение возможность создания этого фонда из-за нежелания брать на себя обязательства по созданию новых организаций и опасений по поводу введения Киева в заблуждение.
По информации агентства, такая инициатива пользуется широкой поддержкой почти среди всех членов НАТО. Однако, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против любого увеличения поддержки Украины. В свою очередь Анкара также выразила обеспокоенность по поводу других частей пакета по Украине, который должен быть согласован лидерами в Вашингтоне.
ОБОЙДУТСЯ БЕЗ ЧЛЕНСТВА
Между тем Йенс Столтенберг также считает, что Киев не только обойдется без доппомощи, но и что, его представителям следует повременить со вступлением в ряды альянса. Более того генсек НАТО также заявил, что альянс не видит неминуемой угрозы кому-либо из стран-членов со стороны России. По его словам, после окончания конфликта на Украине Москва может перегруппировать свои силы, однако это не значит, что существует угроза с ее стороны для стран НАТО.
Исключает возможность принятия Украины в альянс на саммите летом и президент Чехии Петр Павел. В свою очередь посол ФРГ на Украине Мартин Егер заявил, что, в период вооруженного конфликта, принять Киев в ряды военного блока «нереально». А глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заметил, что вопрос о членстве Украины в НАТО является решенным, но организация пока обсуждает «когда это произойдет».
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на $225 млн.
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