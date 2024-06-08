«Союзники сопротивляются»: НАТО отказался от фонда для Украины на €100 млрд

ОБОЙДУТСЯ БЕЗ ФОНДА

Ранее издание Bloomberg сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Киеву на сумму €100 млрд. Он подчеркнул, что это связано с возникшим сопротивлением со стороны членов альянса. Вместо этого генсек попросил участников НАТО сохранить свои текущие взносы.

Изначально, согласно инициативе, предполагалось, что партнеры будут направлять Киеву в год не менее €40 млрд, а вклад каждого государства будет зависеть от его ВВП. Говорилось, что министры обороны стран-членов НАТО могут одобрить вопрос создания фонда уже на следующей неделе в Брюсселе. Представители альянса хотели сделать это для того, чтобы показать большую прозрачность в отношении того, что НАТО дает Украине, одновременно мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют свои обязательства.

Предлагалось, что в рамках этого фонда на Вашингтон будет приходиться примерно половина помощи Украине, а остальная часть ляжет на 31 участника НАТО. И, несмотря на то, что по новому плану не потребовались бы допсредства, руководство альянса все равно понадеялось, что фонд обеспечит Киеву большую уверенность в поддержке на ближайшие годы.