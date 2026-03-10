Путин поздравил композитора Зацепина со 100-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с днём рождения народного артиста России композитора Александра Зацепина, который 10 марта отметил своё 100-летие. Об этом сообщает RT.
В свой телеграмме глава государства отметил, что «столь впечатляющий юбилей» музыкант встречает «на творческом подъёме».
«Искренне рад, что Вы... по-прежнему щедро дарите любителям музыкального искусства свой талант и новые замечательные произведения» - написал он.
Российский лидер также пожелал Зацепину крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Ранее Путин поздравил со 100-летим юбилеем народного артиста РСФСР Владимира Заманского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
