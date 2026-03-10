Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-27
10 марта 202612:32
Российские военные сбили украинский самолет Су-27. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Ведомство представило сводку о ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки.
«ВКС России сбит... Су-27 воздушных сил Украины», - отметили в министерстве.
Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении восьми управляемых авиабомб, трех реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 241 беспилотника самолетного типа.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО ликвидировали над территорией страны 17 беспилотников ВСУ.
