Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-27

Российские военные сбили украинский самолет Су-27. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ведомство представило сводку о ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки.

«ВКС России сбит... Су-27 воздушных сил Украины», - отметили в министерстве.

Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении восьми управляемых авиабомб, трех реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 241 беспилотника самолетного типа.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО ликвидировали над территорией страны 17 беспилотников ВСУ.


ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
