По словам собеседника НСН, в 2027 году ситуация в отрасли может восстановиться.

«Кто-то из маркетологов, может, и окажется на улице, кому-то вместо повышения зарплаты могут ее сократить, не выплатить необязательную премию или еще что-то. Главное, что бюджеты на рекламу, продвижение, какие-то акции будут существенно сокращены. Будет сокращение бюджетов на то, что не приносит немедленной отдачи, немедленного результата в продажах. Судя по всему, этот год будет не очень хороший по всем прогнозам, в лучшем варианте около 1% роста по всей экономике. По отдельным отраслям продолжение спада. Этот год надо как-то пересидеть. Есть надежда на 2027 год: может быть ускорение общего экономического роста, соответственно, восстановление по отраслям», - сказал Березин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. В ведомстве уточнили, что не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен. Как заявил «Радиоточке НСН» заслуженный юрист России Иван Соловьев, в ФАС не стали бы без оснований признавать незаконной рекламу на замедленных ресурсах, но наказать блогеров «задним числом» не смогут.

