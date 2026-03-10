«Пересидеть 2026-й»: Маркетологи рассказали о сокращении расходов и увольнениях
На рынке рекламы и маркетинговых исследований действительно наблюдается замедление, но говорить о кризисе пока нет оснований, сказал НСН Игорь Березин.
Затраты на маркетинг сегодня сокращают прежде всего компании, которые столкнулись со снижением продаж, например, представители авторынка, заявил в беседе с НСН президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин.
Российские предприниматели массово сокращают расходы на маркетинг, сообщает «База». Уточняется, что в ряде компаний бюджеты урезают сразу на 50%. При этом основной фокус делают на поддержании и оптимизации уже существующих каналов. Однако Березин усомнился в подобной статистике.
«Я к этим оценкам отнесся бы скептически. Сейчас далеко не лучшие времена для бизнеса, но сокращение затрат на 50% пока бы не подтвердил. Это отдельные случаи, а не общая тенденция. Конечно, 2025 год дал результат значительно скромнее, чем в 2023-2024 годах. Мы видели замедление роста. Но все-таки это не сокращение, не кризис. Преждевременно делать выводы сейчас, надо получить хотя бы данные за первый квартал. Маркетинговые расходы сегодня снижаются в тех сферах потребительского рынка, которые испытывают сокращение. Это, к примеру, автомобильный рынок. По прошлому году идет сокращение продаж около 16%. В январе-февраля данные по продажам были так себе. Понятно, что на авторынке всеми участниками будут предприниматься меры по затягиванию поясов, сейчас не до жиру», - заметил он.
По словам собеседника НСН, в 2027 году ситуация в отрасли может восстановиться.
«Кто-то из маркетологов, может, и окажется на улице, кому-то вместо повышения зарплаты могут ее сократить, не выплатить необязательную премию или еще что-то. Главное, что бюджеты на рекламу, продвижение, какие-то акции будут существенно сокращены. Будет сокращение бюджетов на то, что не приносит немедленной отдачи, немедленного результата в продажах. Судя по всему, этот год будет не очень хороший по всем прогнозам, в лучшем варианте около 1% роста по всей экономике. По отдельным отраслям продолжение спада. Этот год надо как-то пересидеть. Есть надежда на 2027 год: может быть ускорение общего экономического роста, соответственно, восстановление по отраслям», - сказал Березин.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что размещение рекламы в Telegram нарушает закон. В ведомстве уточнили, что не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен. Как заявил «Радиоточке НСН» заслуженный юрист России Иван Соловьев, в ФАС не стали бы без оснований признавать незаконной рекламу на замедленных ресурсах, но наказать блогеров «задним числом» не смогут.
