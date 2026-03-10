Ранее Минфин РФ представил правительству поправки в Налоговый кодекс, которые, среди прочего, предлагают не взимать НДС с организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания на УСН с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. По словам собеседника НСН, эта мера поддержки облегчит ситуацию для предпринимателей. Однако некоторые компании все же примут решение о закрытии.

«Предложение Минфина повлияет позитивно, потому что фактор фискальной нагрузки будет снят. Однако фактор спроса, конечно, останется, предприниматели будут приспосабливаться. Полагаю, массовое закрытие, о котором многие пишут, - преувеличение. Однако закрытия действительно происходят. То, что уходят малые компании, плохо с той точки зрения, что ухудшается сервис. Эти компании ведь в основном обеспечивают то, что нужно людям. При этом экономика очень разнообразна, малые предприятия - подсектор. По ним был серьезный сдвиг по НДС: не просто 22%, а повышение там, где раньше не платили. Общее экономическое состояние определяется крупными компаниями. Они тоже показывают, что будет временное торможение», - объяснил Вьюгин.

По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей. При этом финансовый эксперт Наталья Суматова заявила «Радиоточке НСН», что столь рекордные убытки связаны с накопительным эффектом от санкций, подорожания кредитов, инфляции и повышения налогов.

