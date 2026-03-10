Куда без спроса? В России опровергли закрытие трети малого бизнеса
Треть представителей малого бизнеса действительно могут раздумывать о закрытии, однако за намерением не всегда следует действие, сказал НСН Олег Вьюгин.
Помимо увеличения фискальной нагрузки представители малого бизнеса сталкиваются со снижением спроса, однако вряд ли сразу треть компаний примет решение о закрытии, заявил в беседе с НСН бывший замминистра финансов, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
Почти каждый третий представитель малого бизнеса думает о закрытии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса». Уточняется, что в I квартале 2026 года о закрытии бизнеса думает 31% предпринимателей, это на 8% больше относительно аналогичного периода 2025 года. По данным исследования, доход 39% предпринимателей в IV квартале 2025 года был ниже, чем в предыдущем. Вьюгин допустил, что данные исследования объективны.
«То, что доля увеличилась – понятно. С одной стороны, нагрузка по НДС, с другой стороны слабеет спрос. Всем компаниям нужен спрос, чтобы продавать, чтобы они могли поднять цены, компенсируя фискальную нагрузку. Но поднять цены не получается, потому что спрос тут же уходит. Скорее всего, результаты опроса объективны. Но думаю, реально часть компаний останется на рынке. Планируют – это намерение, а не факт. Это обернется падением темпов роста, а может даже и переходом в отрицательную зону в ближайшее время», - сказал он.
Ранее Минфин РФ представил правительству поправки в Налоговый кодекс, которые, среди прочего, предлагают не взимать НДС с организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания на УСН с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. По словам собеседника НСН, эта мера поддержки облегчит ситуацию для предпринимателей. Однако некоторые компании все же примут решение о закрытии.
«Предложение Минфина повлияет позитивно, потому что фактор фискальной нагрузки будет снят. Однако фактор спроса, конечно, останется, предприниматели будут приспосабливаться. Полагаю, массовое закрытие, о котором многие пишут, - преувеличение. Однако закрытия действительно происходят. То, что уходят малые компании, плохо с той точки зрения, что ухудшается сервис. Эти компании ведь в основном обеспечивают то, что нужно людям. При этом экономика очень разнообразна, малые предприятия - подсектор. По ним был серьезный сдвиг по НДС: не просто 22%, а повышение там, где раньше не платили. Общее экономическое состояние определяется крупными компаниями. Они тоже показывают, что будет временное торможение», - объяснил Вьюгин.
По данным Росстата, убытки российских компаний за 11 месяцев 2025 года составили 7,5 трлн рублей. При этом финансовый эксперт Наталья Суматова заявила «Радиоточке НСН», что столь рекордные убытки связаны с накопительным эффектом от санкций, подорожания кредитов, инфляции и повышения налогов.
