«Напридумывали!»: Путин отвел срок Зеленскому и «успокоил» НАТО
У России нет имперских амбиций и планов нападать на НАТО, Москва готова к переговорам по Украине, однако важно найти сторону, с которой можно будет подписать договор, сообщил на площадке ПМЭФ Владимир Путин.
Еще в течение года США продолжат поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, но затем могут заменить его из-за больших потерь ВСУ, заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
На встрече с представителями международных агентств он сделал ряд резонансных событий. Последнее подобное событие у Путина состоялась в 2021 году, тогда оно прошло в видеоформате из-за пандемии коронавируса. В 2024 году среди представителей иностранных СМИ присутствовали журналисты международных агентств - Agence France-Presse, Associated Press, Reuters, Xinhua (Китай), руководители DPA (Германия), ANSA (Италия), EFE (Испания), IRNA (Иран), Kyodo News (Япония), Anadolu (Турция) и СМИ ряда других стран.
КОРОТКИЙ ВЕК ЗЕЛЕНСКОГО
На встрече президент России вновь напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, после этой даты его нельзя считать легитимным. Он добавил, что иной исход нарушает законы Украины и демонстрирует захват власти в стране.
По словам президента России, решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, ведь согласно конституции Украины президент избирается на пять лет.
«Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что полномочия пролонгируются. А если не написано, значит, нет», - сказал он.
Президент России также предположил, что США и Запад не станут долго терпеть Зеленского, однако на данный момент не готовы убирать его, поскольку ждут принятия ряда решений со стороны нелегитимного президента.
«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет. До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть. Когда он все сделает, скажут: "До свидания". И поменяют. Там несколько кандидатов есть, насколько я понимаю», — сказал он.
ВСЕ МОЖНО РЕШИТЬ
Комментируя потери в конфликте, Путин представив конкретную статистику. Как сообщил Путин, 1348 российских солдат и офицеров находятся в украинском плену, в то время как в российском — 6465 украинских военных. Безвозвратные потери сторон находятся примерно в том же соотношении – один к пяти. При этом ВСУ за месяц спецоперации теряет около 50 тысяч человек убитыми.
Когда представитель немецкого агентства DPA спросил, угрожал ли Путин Олафу Шольцу из-за поставок Берлином оружия Киеву, российский лидер подчеркнул, что подобное – моветон и Россия никогда не прибегала к запугиванию. Однако поставка Украине дальнобойного оружия, по его словам – серьезный и опасный шаг. Удары по российской территории разрушат отношения Москвы и Берлина.
Выделил Путин и сдержанную позицию итальянского правительства в связи с ситуацией на Украине. Правительство выступило против отправки войск в Украину, также не разрешает Киеву применять свое оружие по РФ. По словам президента России, Москва ценит это и надеется, что после завершения конфликта получится быстро восстановить отношения с Италией. Также Путин выделил отсутствие «русофобского настроя» у руководства Южной Кореи.
Прокомментировал и удары по России оружием западных стран с одобрения союзников Киева. По словам Путина, это демонстрирует прямое участие Запада в военных действиях.
«Если кто-то поставляет оружие Украины для ударов по РФ, то почему мы не можем поставлять оружие в те регионы мира, где будут наносится удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», - заявил он.
При этом подчеркнул, что Россия не имеет имперских амбиций и призвал не искать подобного подтекста. Также резко отверг обвинения в планировании агрессии против НАТО, призвав не создавать образ врага из России.
«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол?! Кто это придумал? Это чушь, бред собачий!», - эмоционально высказался Путин.
По словам президента России всем, кто заинтересован в мирных переговорах по Украине, достаточно прекратить поставки оружия Киеву. В этом случае конфликт может быть урегулирован в течение максимум трех месяцев. Путин подчеркнул, что на Украине есть сторона, с которой можно было бы подписать мирный договор, но необходимо желание Киева.
«Все можно решить, обо всем можно договориться, полнота власти, если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор», - сообщил он.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не может начать переговоры с Москвой, так как него давят ультраправые националисты, напоминает «Радиоточка НСН».
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