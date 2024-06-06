КОРОТКИЙ ВЕК ЗЕЛЕНСКОГО

На встрече президент России вновь напомнил, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, после этой даты его нельзя считать легитимным. Он добавил, что иной исход нарушает законы Украины и демонстрирует захват власти в стране.

По словам президента России, решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы, ведь согласно конституции Украины президент избирается на пять лет.

«Есть закон, который объясняет статус военного положения. Там написано, что переходят полномочия к парламенту и что выборы президента в условиях военного положения не проводятся. Но там же не написано, что полномочия пролонгируются. А если не написано, значит, нет», - сказал он.

Президент России также предположил, что США и Запад не станут долго терпеть Зеленского, однако на данный момент не готовы убирать его, поскольку ждут принятия ряда решений со стороны нелегитимного президента.

«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет. До весны, до начала как минимум следующего года его будут терпеть. Когда он все сделает, скажут: "До свидания". И поменяют. Там несколько кандидатов есть, насколько я понимаю», — сказал он.