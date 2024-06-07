«Надувалово» и политическое «Евровидение»: Кто не поедет на «мирную» конференцию по Украине
На конференцию в Швейцарии были приглашены представители 160 стран, однако только 80 из них подтвердили свое участие на уровне глав государств и правительств.
Никарагуа и Мексика отказались от участия в конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15-16 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел и посольство в Москве этих стран.
«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — следует из ответа диппредставительства Мексики.
В общей сложности на конференцию были приглашены 160 стран, однако только 80 из них подтвердили участие на уровне глав государств и правительств. Почти все из них являются членами западной коалиции, в том числе членами НАТО и ЕС.
ВСЕ ЛИ ПОЕДУТ
Папа Римский Франциск заявил, что любые переговоры без участия России не имеют смысла.
«Пaпa также всех призывает к началу диалога как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла», - сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам своей частной встречи с понтификом в Ватикане.
Отсутствие России на предстоящей конференции критикуют и в Европе. Как заявил «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ-2024, мирная конференция в Швейцарии может быть успешной только при участии обеих сторон конфликта. Сам политик намерен посетить конференцию.
Как минимум пять крупных латиноамериканских стран, по данным издания, воздержались от участия. Среди них Венесуэла, Куба и Бразилия.
«Нам кажется важным установление диалога. Позиции обеих сторон, России и Украины, должны быть на столе переговоров. Мы не пытаемся выступать в качестве посредника», - сообщил газете «Известия» посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
Позже в зарубежных СМИ появилась информация, что Бразилия отправит представителя на саммит по Украине только для вида. Страну на конференции будет представлять чиновник, который не уполномочен принимать важные решения, сообщила газета O Globo.
В свою очередь, президент Аргентины Хавьер Милей намерен посетить саммит G7 в Италии, но воздержится от появления на швейцарской конференции по Украине, сообщает местное издание La Nacion.
Не видят смысла в участии в конференции и представители Чада - страны Центральной Африки. Как заявил глава МИД государства Абдераман Куламалла, урегулировать конфликт на Украине помогут только переговоры с Россией. Как добавил министр, Чад занимает нейтральную позицию в конфликте и призывает к мирному соглашению.
Саудовская Аравия также воздержится от участия в конференции, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. По сообщениям СМИ, в стране предпочли отказаться от приглашения, поскольку на событие не приглашена Россия. Однако официальные представители Саудовской Аравии пока не комментировали подобную информацию.
Вероятно, пропустит саммит и Пакистан, пишет Pakistan Today со ссылкой на источники. Вопрос участия у представителей страны также связан с отсутствием российской делегации в Швейцарии.
В Швейцарию не поедет и председатель КНР Си Цзиньпин, информирует Sky News. По данным СМИ, Китай четко сигнализирует, что не имеет отношения к украинскому конфликту.
«Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив», - пояснили в МИД страны.
Президент Украины Владимир Зеленского публиковал видеообращения, обращаясь напрямую к президенту США Джо Байдену и Си Цзиньпину с просьбой о посещении конференции. Однако персональное приглашение не возымело на представителя Китая должного влияния.
Индия – единственная страна БРИКС, которая может поехать в Швейцарию. Представители государства пока официально не отказывались от участия в конференции, при этом в СМИ появилась информация, что делегация страны не будет представлена на высоком уровне. По данным The Hindustan Times, премьер-министр и министр иностранных дел не поедут на событие.
Таиланд примет участие в конференции по Украине на уровне замглавы МИД, сообщает телеканал Thai PBS. Австралия отправит в Швейцарию министра государственных услуг и министра национальной системы страхования по инвалидности Билла Шортена, передает газета Sydney Morning Herald.
Наконец, не поедет в Швейцарию и президент США Джо Байден. Вместо него представлять страну будут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщил Белый Дом.
НАДУВАЛОВО, КАК НА ЕВРОВИДЕНИИ
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, саммит по Украине не поможет мирному регулированию.
«Это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают. Как могут проводить «мирную конференцию» те, кто одновременно с якобы пацифистскими инициативами поставляет оружие в зону конфликта?», - написала она в своем Telegram-канале.
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФ в беседе с ТАСС подчеркнул - Россия рассчитывает, что лидеры всех стран осознают мошеннический характер «мирного саммита» по Украине в Швейцарии. По его словам, речь на нем пойдет о том, чтобы предъявить Москве неприемлемый ультиматум.
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и вовсе сравнил конференцию по Украине в Швейцарии с конкурсом «Евровидение», указав, что результат события будет схож с итогами музыкального конкурса, передает ТАСС.
В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что участие нейтральных стран в международной конференции по Украине сделает их зависимыми.
«Они должны понимать, что участие в таком одиозном мероприятии, хотят они этого или нет, означает, что они отказываются от равноудаленной позиции и принимают сторону прямо бандеровского политического режима. Такие действия будут должным образом оценены Россией и определенно повлияют на наши отношения в будущем», - написал политик в соцсетях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не может обвинять Москву в отказе от переговоров по Украине, поскольку Европа сама не приглашает к ним Россию, передает «Радиоточка НСН».
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