«Надувалово» и политическое «Евровидение»: Кто не поедет на «мирную» конференцию по Украине

ВСЕ ЛИ ПОЕДУТ

Папа Римский Франциск заявил, что любые переговоры без участия России не имеют смысла.

«Пaпa также всех призывает к началу диалога как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла», - сообщил ТАСС глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам своей частной встречи с понтификом в Ватикане.

Отсутствие России на предстоящей конференции критикуют и в Европе. Как заявил «Известиям» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ-2024, мирная конференция в Швейцарии может быть успешной только при участии обеих сторон конфликта. Сам политик намерен посетить конференцию.

Как минимум пять крупных латиноамериканских стран, по данным издания, воздержались от участия. Среди них Венесуэла, Куба и Бразилия.

«Нам кажется важным установление диалога. Позиции обеих сторон, России и Украины, должны быть на столе переговоров. Мы не пытаемся выступать в качестве посредника», - сообщил газете «Известия» посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

Позже в зарубежных СМИ появилась информация, что Бразилия отправит представителя на саммит по Украине только для вида. Страну на конференции будет представлять чиновник, который не уполномочен принимать важные решения, сообщила газета O Globo.

В свою очередь, президент Аргентины Хавьер Милей намерен посетить саммит G7 в Италии, но воздержится от появления на швейцарской конференции по Украине, сообщает местное издание La Nacion.

Не видят смысла в участии в конференции и представители Чада - страны Центральной Африки. Как заявил глава МИД государства Абдераман Куламалла, урегулировать конфликт на Украине помогут только переговоры с Россией. Как добавил министр, Чад занимает нейтральную позицию в конфликте и призывает к мирному соглашению.

Саудовская Аравия также воздержится от участия в конференции, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. По сообщениям СМИ, в стране предпочли отказаться от приглашения, поскольку на событие не приглашена Россия. Однако официальные представители Саудовской Аравии пока не комментировали подобную информацию.

Вероятно, пропустит саммит и Пакистан, пишет Pakistan Today со ссылкой на источники. Вопрос участия у представителей страны также связан с отсутствием российской делегации в Швейцарии.

В Швейцарию не поедет и председатель КНР Си Цзиньпин, информирует Sky News. По данным СМИ, Китай четко сигнализирует, что не имеет отношения к украинскому конфликту.

«Китай всегда упорно отстаивал то, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив», - пояснили в МИД страны.