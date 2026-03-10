Песков назвал причину отключения мобильной связи в Москве и других городах

Отключение мобильной связи в Москве и других городах страны связано с необходимостью обеспечения безопасности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Госдуме объяснили, когда ФСБ будет требовать отключить связь

По его словам, все подобные ограничения происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством».

«Вы имели возможность ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счёт», - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому операторы обязаны по требованию ФСБ отключать интернет и связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:РоссияМобильная СвязьМобильные ОператорыДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры