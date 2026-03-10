Песков назвал причину отключения мобильной связи в Москве и других городах
Отключение мобильной связи в Москве и других городах страны связано с необходимостью обеспечения безопасности. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, все подобные ограничения происходят «в строгом соответствии с действующим законодательством».
«Вы имели возможность ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счёт», - сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому операторы обязаны по требованию ФСБ отключать интернет и связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
