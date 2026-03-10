Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Трем российским образовательным организациям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом говорится в сообщении Рособрнадзора.

«Рособрнадзор объявил предостережения... и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», - отметили в ведомстве.

Меры касаются Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы; Новосибирского национального исследовательского государственного университета; Московского городского университета управления правительства Москвы им. Ю. М. Лужкова.

Ранее Рособрнадзор запретил прием обучающихся в Ассоциацию «Кисловодский гуманитарно-технический институт».

