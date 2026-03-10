В Мах зарегистрировались 100 млн пользователей

Число зарегистрированных в национальном мессенджере Max пользователей достигло 100 млн. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

«В Мах зарегистрировались 100 миллионов пользователей», - отмечается в сообщении.

В день пользователи мессенджера отправляют свыше 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков. Ежедневная аудитория сервиса достигла 70 млн пользователей.

Всего с момента запуска в Мах было отправлено 62 млрд сообщений и совершено более 3 млрд звонков. Также пользователи записали и отправили 470 млн видеокружков. Число групповых чатов на платформе выросло до 25,5 млн, публичных и приватных каналов - 2,2 млн.

Ранее в пресс-службе Мах рассказали, что две трети субъектов РФ уже внедрили на платформе сервисы для дистанционного доступа к медицинским услугам.

