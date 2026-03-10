Песков: США не ставили России условий о прекращении огня с Украиной
США не выставляли России условий о прекращении огня перед продолжением мирных переговоров по Украине. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это уже неоднократно проговаривалось и... понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня», - отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что всем известна последовательная позиция президента России Владимира Путина, в целом все стороны заинтересованы в прекращении огня, и «трудно с этим спорить».
Ранее пресс-секретарь заявил, что Москва открыта к переговорам по украинскому урегулированию, заинтересована в них и ожидает следующего раунда.
