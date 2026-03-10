Кабмин выделит 500 млн рублей на поддержку энергетики Белгородской области

Правительство РФ выделит около 500 млн рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса в Белгородской области. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Как отметил глава кабмина, для обеспечения бесперебойного снабжения граждан нужны новые мощности, пишет RT.

«На их приобретение мы выделим порядка полумиллиарда рублей, что позволит направить примерно 300 генераторов белгородцам», - указал Мишустин.

Он подчеркнул, что такие меры помогут наладить подачу электричества в многоквартирные дома и социально значимые объекты и их теплоснабжение.

Ранее кабмин выделил почти 1,3 млрд рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области.

