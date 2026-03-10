Песков: В продолжении переговоров по Украине заинтересованы все стороны

Он подчеркнул, что речь идёт именно о трёхсторонних переговорах.

«В нём все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Вашингтон не выставлял Москве условий о прекращении огня перед продолжением мирных переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

