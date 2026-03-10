Песков: В продолжении переговоров по Украине заинтересованы все стороны
10 марта 202613:42
Заинтересованность в дальнейшем проведении трёхсторонних дискуссий по урегулированию на Украине выражают все стороны. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что речь идёт именно о трёхсторонних переговорах.
«В нём все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Вашингтон не выставлял Москве условий о прекращении огня перед продолжением мирных переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
