Песков: В продолжении переговоров по Украине заинтересованы все стороны

Заинтересованность в дальнейшем проведении трёхсторонних дискуссий по урегулированию на Украине выражают все стороны. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин обсудил с Трампом Иран и Украину

Он подчеркнул, что речь идёт именно о трёхсторонних переговорах.

«В нём все заинтересованы, и главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Вашингтон не выставлял Москве условий о прекращении огня перед продолжением мирных переговоров по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
