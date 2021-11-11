Союз нерушимый: Санкции против Белоруссии могут задеть и Россию
Евросоюз готовит санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса, однако под ограничения могут попасть и российские компании.
Евросоюз заявил о разработке нового пакета санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса в Польше и Литве. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после очной встречи с президентом США Джо Байденом. При этом представитель МИД ФРГ Андреа Зассе ранее сообщила, что введение ограничений в Еврокомиссии европейская дипломатия обсудит в понедельник, 15 ноября.
По приблизительным оценкам, на польско-белорусской границе скопились 2-4 тысячи мигрантов, в ночь с 9 на 10 ноября часть из них прорвала оцепление польских пограничников и попала на территорию Евросоюза, однако затем их удалось вернуть в лагерь, который разбили беженцы. Польский кабмин ранее пригрозил Белоруссии полным закрытием общей границы, однако официальный Минск еще не отреагировал на эти заявления.
Белорусский политолог Юрий Шевцов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь сдержал свое обещание и перестал пресекать потоки нелегалов, поэтому перекладывать на него ответственность за начало кризиса неверно.
«Снят режим контроля за приграничной полосой, и туда пошли иностранцы, беженцы. В мире много регионов, где есть голод или локальные войны, и с этими регионами связана огромная инфраструктура переправки беженцев оттуда в богатые страны ЕС. И эта вся инфраструктура подтянулась к еще одному маршруту для трафика людей в Беларусь», - поделился Шевцов.
Противоположное мнение в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец. Он пояснил, что Лукашенко намеренно раздувает кризис, чтобы принудить Евросоюз к диалогу и заставить его признать свою легитимность. Болкунец также предрек Белоруссии новые санкции.
«Белорусские власти готовы развязать войну на границе с Польшей – страной НАТО. Это может стать очень серьёзным инцидентом, который вызывает большую озабоченность в Евросоюзе. Конечно, это не останется безнаказанным, потому что своими действиями Лукашенко только провоцирует обострение ситуации на границе. Думаю, это приведёт к ужесточению пакета санкций, который будет в ближайшее время принят именно по миграционному кризису», - отметил он.
Под санкции в первую очередь рискуют попасть авиакомпании, которые, по данным ЕС, участвуют в переброске нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака в Белоруссию для дальнейшего перехода ими границы с Польшей и Литвой. Агентство Bloomberg заявило, что под ограничения может попасть и российский «Аэрофлот».
Комментируя ситуацию, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал поведение Евросоюза политическим давлением, напомнив, что Россию также обвиняют в создавшейся ситуации.
«Для белорусских самолетов было необоснованно закрыто небо над Европой. В этих условиях Лукашенко заявил о выходе из договора ОАЭД миссии и, значит, не несет ответственности за действия тех граждан разных стран, которые прибывают в Белоруссию и двигаются к границам ЕС. Россию как всегда необоснованно обвиняют в этой ситуации. Но нам не привыкать», - подметил политолог.
Ситуация беспокоит и лидеров отдельных стран. Так, накануне о ситуации высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а затем стало известно и о телефонных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, в ходе которых они обсудили гуманитарные последствия нового миграционного кризиса.
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