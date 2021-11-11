Союз нерушимый: Санкции против Белоруссии могут задеть и Россию

По приблизительным оценкам, на польско-белорусской границе скопились 2-4 тысячи мигрантов, в ночь с 9 на 10 ноября часть из них прорвала оцепление польских пограничников и попала на территорию Евросоюза, однако затем их удалось вернуть в лагерь, который разбили беженцы. Польский кабмин ранее пригрозил Белоруссии полным закрытием общей границы, однако официальный Минск еще не отреагировал на эти заявления.

Белорусский политолог Юрий Шевцов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишь сдержал свое обещание и перестал пресекать потоки нелегалов, поэтому перекладывать на него ответственность за начало кризиса неверно.

«Снят режим контроля за приграничной полосой, и туда пошли иностранцы, беженцы. В мире много регионов, где есть голод или локальные войны, и с этими регионами связана огромная инфраструктура переправки беженцев оттуда в богатые страны ЕС. И эта вся инфраструктура подтянулась к еще одному маршруту для трафика людей в Беларусь», - поделился Шевцов.

Противоположное мнение в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразил оппозиционный политолог Дмитрий Болкунец. Он пояснил, что Лукашенко намеренно раздувает кризис, чтобы принудить Евросоюз к диалогу и заставить его признать свою легитимность. Болкунец также предрек Белоруссии новые санкции.

«Белорусские власти готовы развязать войну на границе с Польшей – страной НАТО. Это может стать очень серьёзным инцидентом, который вызывает большую озабоченность в Евросоюзе. Конечно, это не останется безнаказанным, потому что своими действиями Лукашенко только провоцирует обострение ситуации на границе. Думаю, это приведёт к ужесточению пакета санкций, который будет в ближайшее время принят именно по миграционному кризису», - отметил он.