«Аэрофлот» может оказаться под санкциями ЕС
Власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничительных мер против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщает Bloomberg со ссылкой на своей источник.
По слвоам собеседника агентства, наряду с российской компанией ограничения могут затронуть турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.
Брюссель может объявить о новых ограничениях совместно с Вашингтоном и Лондоном в начале следующего месяца.
Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов ЕС с Белоруссией.
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