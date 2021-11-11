«Аэрофлот» может оказаться под санкциями ЕС

Власти Евросоюза обсуждают возможность введения ограничительных мер против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета санкций против Минска из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, сообщает Bloomberg со ссылкой на своей источник.

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По слвоам собеседника агентства, наряду с российской компанией ограничения могут затронуть турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.

Брюссель может объявить о новых ограничениях совместно с Вашингтоном и Лондоном в начале следующего месяца.

Президент России Владимир Путин в разговоре с врио канцлера Германии Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов ЕС с Белоруссией.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АэрофлотСанкцииЕвросоюз
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