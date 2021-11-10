Польша пригрозила Белоруссии полным закрытием границы

По его словам, Варшава уже предупредила Минск о существовании такой угрозы, если белорусские власти не прекратят свою деятельность. Мюллер добавил, что официального ответа Белоруссии польская сторона пока не получала.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что на польско-белорусской границе скопились от 2 тысяч до 4 тысяч мигрантов, сообщает RT.