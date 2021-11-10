Польша пригрозила Белоруссии полным закрытием границы
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что польские власти не исключают полного закрытия польско-белорусской границы в случае усугубления миграционного кризиса, сообщает ТАСС.
По его словам, Варшава уже предупредила Минск о существовании такой угрозы, если белорусские власти не прекратят свою деятельность. Мюллер добавил, что официального ответа Белоруссии польская сторона пока не получала.
Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что на польско-белорусской границе скопились от 2 тысяч до 4 тысяч мигрантов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru