Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

В России второй день подряд обновляется максимум по числу смертей пациентов с COVID-19

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена в начале 2022 года

У пользователей «Госуслуг» появилась возможность запись детей в кружки и секции

Главной новогодней елкой России станет 90-летнее дерево из Подмосковья