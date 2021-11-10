Путин и Меркель обсудили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности Федерального канцлера ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что в ходе беседы главы государств выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Россиийский лидер предложил наладить обсуждение ситуации посредством прямых контактов представителей стран-членов Евросоюза с Минском.

В Кремле добавили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ни Польша, ни Литва не обращались к России с вопросами о возможном посредничество в ситуации с миграционными кризисом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПереговорыАнгела МеркельВладимир Путин
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