Ротару против Белоруссии: страсти вокруг признания Крыма российским не угасают

Все эти заявления звучат на фоне миграционого кризиса, возникшего на границе Белоруссии и Польши, а также телефонных консультаций Лукашенко с Путиным по этому поводу.

При этом еще в августе Лукашенко говорил, что признает Крым частью России после того, как «последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет».

На заявление Макея уже отреагировала Украина. Пресс-секретарь министерства иностранных дел этой страны Олег Николенко подчеркнул, что в ведомстве продолжат исходить из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет страны. По его словам, изменение подхода Минска по этому вопросу «приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», передает РБК-Украина. Пресс-секретарь призвал Белоруссию не предпринимать действий, противоречащих международному праву.

Сегодня же разразился скандал вокруг известной советской эстрадной исполнительницы Софии Ротару из-за заявлений ее сестры Аурики. В эфире Youtube-канала DOROTYE женщина рассказала, что они с артисткой ждут «возвращения» Крыма в состав Украины. По словам Аурики, певица не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий Ротару ялтинский отель Villa Sofia стоит закрытым.

«Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заявила Аурика.

Сейчас сайт отеля Villa Sofia не работает, последние отзывы туристов о нем на сервисе tripadvisor.ru были в августе 2017 года.