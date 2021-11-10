Ротару против Белоруссии: страсти вокруг признания Крыма российским не угасают
Минск встал на путь признания Крыма российским, а сестра Ротару объяснила, почему певица закрыла отель в Ялте.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в среду, 10 ноября, что Крым принадлежит России. Он отметил, что позиция Минска по полуострову остаётся прежней. «Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал глава МИД Белоруссии на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Судя по всему, министр придерживается обновленной позиции Белоруссии по этому вопросу, которую в начале месяца озвучил президент Александр Лукашенко, хотя и в косвенной форме. Белорусский лидер посетовал, что российский лидер Владимир Путин во время недавнего посещения Крыма не взял его с собой.
Все эти заявления звучат на фоне миграционого кризиса, возникшего на границе Белоруссии и Польши, а также телефонных консультаций Лукашенко с Путиным по этому поводу.
При этом еще в августе Лукашенко говорил, что признает Крым частью России после того, как «последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет».
На заявление Макея уже отреагировала Украина. Пресс-секретарь министерства иностранных дел этой страны Олег Николенко подчеркнул, что в ведомстве продолжат исходить из того, что Белоруссия по-прежнему поддерживает территориальную целостность и суверенитет страны. По его словам, изменение подхода Минска по этому вопросу «приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», передает РБК-Украина. Пресс-секретарь призвал Белоруссию не предпринимать действий, противоречащих международному праву.
Сегодня же разразился скандал вокруг известной советской эстрадной исполнительницы Софии Ротару из-за заявлений ее сестры Аурики. В эфире Youtube-канала DOROTYE женщина рассказала, что они с артисткой ждут «возвращения» Крыма в состав Украины. По словам Аурики, певица не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий Ротару ялтинский отель Villa Sofia стоит закрытым.
«Закрыли и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма», — заявила Аурика.
Сейчас сайт отеля Villa Sofia не работает, последние отзывы туристов о нем на сервисе tripadvisor.ru были в августе 2017 года.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал наивным решение Ротару не посещать полуостров до его возвращения Украине. В беседе с РИА Новости политик посоветовал ей откажется от имущества добровольно, потому как «Крым стал российским навсегда».
Между тем большинству российских туристов до принадлежности Крыма, кажется, дела нет — они просто едут отдохнуть на полуостров, и таких людей во время московского локдауна было так много, что тревогу начал бить бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Крым принимал всех наших несознательных москвичей, которые на эти семь дней туда улетели, если не в Хургаду и не в Турцию. Кто с министра Крыма спросил: «Ты чем там занимаешься?». Никто. А мы тут рассуждаем», — заметил Онищенко в пресс-центре НСН.
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