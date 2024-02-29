«Соцмеры и ответ санкциям»: Чего ждут от послания Путина Федеральному собранию
Президент Владимир Путин обратится с посланием к парламенту в 12:00 мск. Депутаты и политологи ожидают от главы государства новых мер по поддержке семей, развитию регионов, а также ответа на западные санкции.
Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В прошлом году президент выступал с посланием 21 февраля, а в 2022-м послания не было в связи с «большой динамикой событий». Начало трансляции запланировано на 12:00 по московскому времени. Продолжительность пока неизвестна: федеральные каналы отводят час.
На мероприятии будут присутствовать члены правительства, сенаторы и депутаты, общественные деятели. Также на него приглашаются руководители регионов, члены ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, госкомпаний и журналисты. В этом году, как и в прошлом, среди гостей будут и участники специальной военной операции.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ
Владимир Путин 20 февраля заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.
«Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», – говорил глава государства.
В обращении к участникам форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин заявил, что ждет от них сильных идей для того, чтобы их можно было сформулировать должным образом и не только в послании, но и в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.
Так, Путин всегда лично работает над текстом послания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что один из элементов подготовки документа – серия совещаний. В этом году за два дня до послания Путин не проводил публичных встреч и мероприятий, полностью посвятив свое время подготовке к посланию. При этом в Кремле основные темы послания держат в секрете.
«Никогда мы этого всего не рассказываем, давайте дождемся – в полдень все будет сказано», – сказал Песков.
ОЖИДАНИЯ ОТ ПОСЛАНИЯ
Хотя содержание послания не раскрывают, Владимир Путин ранее сам заявил, что могут быть озвучены новые меры поддержки семей. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» он сообщил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал раскрывать новые меры заранее.
Ряд политологов сходятся во мнении, что Путин анонсирует большой пакет конкретных социальных мер. По словам политолога Евгения Минченко, тема спецоперации в этом году не станет основной в ходе послания.
«Конечно, уже готовятся конкретные меры социальной поддержки для отдельных групп населения. Это будет большой пакет очень конкретных адресных мер, рассчитанных на разные социальные группы. Что касается спецоперации, настолько все четко было сказано по этому поводу в последнее время… И интервью Карлсону, и последующее интервью Зарубину. Эта тема, конечно, будет присутствовать, но не стоит ожидать новых прорывных идей. Позиция заявлена, обоснована, будут просто повторены основные тезисы», – говорил Минченко в интервью НСН.
Депутат Госдумы Светлана Журова также уверена, что ключевой темой послания Путина станет поддержка семей. По ее мнению, глава государства озвучит новые предложения по поддержке участников спецоперации и их близких, а также предложит ввести ответные меры на западные санкции.
«Наше законодательство должно улучшить жизнь людей в России. Думаю, все посылы, которые мы услышим от президента, несомненно, будут направлены только на это», – заявила Журова в беседе с телеканалом «360».
Кроме новых социальных мер, от Путина ждут ряд других поручений. Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что ожидает поручений по усиленному развитию регионов.
«Ожидаем, что глава государства даст необходимые поручения Федеральному собранию и правительству по созданию механизмов, направленных на усиленное развитие регионов. Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование», – приводит РИА Новости слова Слуцкого.
Также депутат выразил уверенность, что послание придаст импульс дальнейшему укреплению позиций России в мире.
Со своей стороны, сенатор Сергей Перминов отметил в разговоре с РИА Новости, что послание «задаст камертон» программы государства на весьма обширную перспективу. В свою очередь глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ожидает, что, прежде всего, будет затронута экономическая сфера.
В соответствии с Конституцией РФ, президент ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов, передает «Радиоточка НСН».
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