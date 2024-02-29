«Соцмеры и ответ санкциям»: Чего ждут от послания Путина Федеральному собранию

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Владимир Путин 20 февраля заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

«Это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Но с учетом внутриполитического календаря, это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет», – говорил глава государства.

В обращении к участникам форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» Путин заявил, что ждет от них сильных идей для того, чтобы их можно было сформулировать должным образом и не только в послании, но и в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.

Так, Путин всегда лично работает над текстом послания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что один из элементов подготовки документа – серия совещаний. В этом году за два дня до послания Путин не проводил публичных встреч и мероприятий, полностью посвятив свое время подготовке к посланию. При этом в Кремле основные темы послания держат в секрете.

«Никогда мы этого всего не рассказываем, давайте дождемся – в полдень все будет сказано», – сказал Песков.

ОЖИДАНИЯ ОТ ПОСЛАНИЯ

Хотя содержание послания не раскрывают, Владимир Путин ранее сам заявил, что могут быть озвучены новые меры поддержки семей. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» он сообщил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал раскрывать новые меры заранее.