«Конкретно и социально»: Тема спецоперации не станет основной в послании Путина

«Конечно, уже готовятся конкретные меры социальной поддержки для отдельных групп населения. Это будет большой пакет очень конкретных адресных мер, рассчитанных на разные социальные группы», - отметил Минченко.

По словам политолога, новой информации о ходе спецоперации ждать не стоит, президент лишь повторит основные тезисы, которые недавно подробно изложил в нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Что касается спецоперации, настолько все четко было сказано по этому поводу в последнее время… И интервью Карлсону, и последующее интервью Зарубину. Эта тема, конечно, будет присутствовать, но не стоит ожидать новых прорывных идей. Позиция заявлена, обоснована, будут просто повторены основные тезисы», - заключил собеседник НСН.

Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил ранее Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода. Глава государства уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал раскрывать новые меры заранее, передает «Радиоточка НСН».

