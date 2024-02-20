«Конкретно и социально»: Тема спецоперации не станет основной в послании Путина
Евгений Минченко заявил НСН, что президент анонсирует большой пакет социальных мер, а по поводу спецоперации не скажет ничего нового.
Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию анонсирует большой пакет конкретных социальных мер, тема спецоперации в этом году не станет основной, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
Президент 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В прошлом году президент выступал с посланием 21 февраля. В 2022 году послания не было в связи с «большой динамикой событий».
«Конечно, уже готовятся конкретные меры социальной поддержки для отдельных групп населения. Это будет большой пакет очень конкретных адресных мер, рассчитанных на разные социальные группы», - отметил Минченко.
По словам политолога, новой информации о ходе спецоперации ждать не стоит, президент лишь повторит основные тезисы, которые недавно подробно изложил в нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Что касается спецоперации, настолько все четко было сказано по этому поводу в последнее время… И интервью Карлсону, и последующее интервью Зарубину. Эта тема, конечно, будет присутствовать, но не стоит ожидать новых прорывных идей. Позиция заявлена, обоснована, будут просто повторены основные тезисы», - заключил собеседник НСН.
Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил ранее Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода. Глава государства уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал раскрывать новые меры заранее, передает «Радиоточка НСН».
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