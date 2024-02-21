СМИ: Законодателей не пустят на послание Путина без ПЦР-теста
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля состоится в Гостином дворе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. По его словам, мероприятие стартует в 12:00. Собеседник агентства отметил, что накануне законодатели должны будут сдать ПЦР-тесты.
В 2023 году президент также обращался к Федеральному собранию с посланием в Гостином дворе. Выступление тогда заняло около двух часов.
Путин накануне заявил, что в послании парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.
Путин в нынешнем обращении к парламенту, скорее всего, анонсирует большой пакет конкретных социальных мер поддержки, а тема военной операции на Украине не станет главное, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru