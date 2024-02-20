Путин заявил, что его послание парламенту будет постановкой задач на предстоящие шесть лет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.
Президент 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В прошлом году Путин выступал с посланием 21 февраля. В 2022 году послания не было вовсе, что в Кремле объясняли «большой динамикой событий».
15-17 марта в РФ объявили президентские выборы. Путин участвует в них в качестве кандидата уже в пятый раз. В 2024 году ему исполнится 72 года. Президент избирается в России на шесть лет, поэтому послание Федеральному собранию станет по сути предвыборной программой Путина, который ранее отказался участвовать в дебатах.
Путин в нынешнем обращении к парламенту, скорее всего, анонсирует большой пакет конкретных социальных мер, а тема военной операции на Украине не станет основной, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
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