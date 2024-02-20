Путин заявил, что его послание парламенту будет постановкой задач на предстоящие шесть лет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его послание парламенту «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.

Президент 29 февраля обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. В прошлом году Путин выступал с посланием 21 февраля. В 2022 году послания не было вовсе, что в Кремле объясняли «большой динамикой событий».