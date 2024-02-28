Послание президента России будут транслировать на уличных экранах
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будут транслировать на больших уличных экранах в крупных городах. Видеотрансляция с ключевыми цитатами из речи главы государства состоится 29 февраля в режиме реального времени. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе федерального оператора имиджевой рекламы МАЕР.
Там отметили, что для увеличения охвата аудитории основные заявления будут транслироваться не только в день обращения, но и вплоть до 3 марта. Всего, по подсчётам владельцев рекламных экранов, за четыре дня охват аудитории составит около 20 миллионов россиян.
Президент выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в 12:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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