Послание президента России будут транслировать на уличных экранах

Там отметили, что для увеличения охвата аудитории основные заявления будут транслироваться не только в день обращения, но и вплоть до 3 марта. Всего, по подсчётам владельцев рекламных экранов, за четыре дня охват аудитории составит около 20 миллионов россиян.

Президент выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля в 12:00 по московскому времени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

