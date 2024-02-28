СМИ обнародовали список предметов, которые нельзя проносить на послание Путина

Агентство ссылается на материалы к мероприятию для аккредитованных журналистов, согласно которым, также можно взять религиозные книги для личного использования и кресла-коляски.

В списке запрещённых предметов, помимо оружия, колющих и режущих предметов, а также наркотиков, значатся пиротехника, средства маскировки, бронежилеты, аэрозольные баллончики, алкоголь и любые животные.

Также в перечень запрещённых предметов попали жидкости объёмом свыше 50 мл, в том числе парфюмерия, флаги и баннеры, бытовая химия, вейпы, продукты питания и контейнеры для них.

Ранее в СМИ появилась информация, что депутатов Госдумы обязали сдать ПЦР-тест перед посланием Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

