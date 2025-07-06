Губернатор: В Мурманской области во время забега «Хибины» погибли два человека

В Мурманской области при проведении трейлового забега «Хибины» в горах погибли два человека. Об этом в своем Тelegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.

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По его словам, гибель двух участников, согласно предварительной информации, произошла в результате возникновения сложных погодных условий. Чибис рассказал, что трейл «Хибины» был организован частной компанией. Отмечается, что на месте ЧП в настоящий момент работают спасатели.

Политик уточнил, что причины произошедшего будут тщательно расследованы. Глава региона взял ситуацию на личный контроль. Чиновник также принес соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при падении параплана в горах Таджикистана погиб россиянин.

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ФОТО: РИА Новости
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