Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, детали встречи в данный момент находятся на стадии проработки.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что он продолжает обсуждать вопрос с российскими коллегами и готов встретиться с Путиным в будущем.