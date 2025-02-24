Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, детали встречи в данный момент находятся на стадии проработки.

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что он продолжает обсуждать вопрос с российскими коллегами и готов встретиться с Путиным в будущем.

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«Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — добавил он.

Ранее Белый дом сообщил, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине для достижения мирного соглашения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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