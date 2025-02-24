Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, детали встречи в данный момент находятся на стадии проработки.
Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил, что он продолжает обсуждать вопрос с российскими коллегами и готов встретиться с Путиным в будущем.
«Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным», — добавил он.
Ранее Белый дом сообщил, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине для достижения мирного соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru