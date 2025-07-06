СМИ: Киев скрыл от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС с риском катастрофы

Киев скрыл от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сведения об опасном сбое в работе Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщат турецкое издание «Aydınlık» со ссылкой на рассекреченную записку СБУ.

Согласно информации из документа, в 2024 году руководство Южно-украинского отделения службы запретило передавать агентству информацию о сбое в результате нарушения правил эксплуатации станции. Также в записке были упомянуты «энергетические блоки с поврежденным реакторным оборудованием» на украинской АЭС.

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Издание отмечает, что такое утверждение позволяет предположить, что неисправность могла случиться в самом реакторе, где произошла ядерная реакция, либо в связанных с ним критических системах безопасности.

Автор статьи также предположил, что сокрытие информации о вызывающем серьезные опасения ядерном инциденте случилось из-за снисходительного отношения к Украине на Западе.

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ФОТО: РИА Новости
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