СМИ: Киев скрыл от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС с риском катастрофы

Киев скрыл от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сведения об опасном сбое в работе Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщат турецкое издание «Aydınlık» со ссылкой на рассекреченную записку СБУ.

Согласно информации из документа, в 2024 году руководство Южно-украинского отделения службы запретило передавать агентству информацию о сбое в результате нарушения правил эксплуатации станции. Также в записке были упомянуты «энергетические блоки с поврежденным реакторным оборудованием» на украинской АЭС.